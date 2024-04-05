По его словам, истребители F-16 для Украины все равно являются важными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что современные истребители F-16 не станут для Вооруженных сил Украины "серебряной пулей" в войне с Россией. Об этом он сказал в интервью "BILD на русском".

"Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, - это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая изменит всю войну", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время он заверил, что истребители важны, ведь усилят возможности украинских военных отбивать атаки РФ.

"Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также над обучением пилотов и техперсонала для F-16", - подчеркнул генсек НАТО.

Истребители F-16 для Украины: что известно

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему Украине не дают F-16 и ATACMS. По его словам, главной проблемой является ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина.

"Никто не знает, когда он блефует, а когда на грани принятия решения.... Когда человек загнан в угол, а поражение в Украине так и будет выглядеть, Путин окажется на грани уничтожения и ядерная кнопка - единственный гарант его выживания", - отметил он.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский ответил, изменят ли первые истребители F-16 ситуацию на фронте. Он отметил, что мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", которое сложилось в обществе, является ошибочным.

"Сильно ли это изменит ситуацию? Не сильно, но оно изменит ситуацию. Это позволит нам, в лучшем случае, уменьшить давление на наши позиции по использованию авиационной техники", - подчеркнул Грабский.

Вас также могут заинтересовать новости: