Мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", является ошибочным, говорит Грабский.

Украина рассчитывает получить первые американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы. Однако даже если будет предоставлено 50 таких самолетов, то, с учетом уже имеющихся в Украине бортов, соотношение с российской авиацией составит примерно 1:5.

Такую оценку в эфире "24 канала" дал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, на тактическом уровне у врага есть 300 самолетов различных типов. Эксперт отметил, что мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", которое сложилось в обществе, является ошибочным.

"Сильно ли это изменит ситуацию? Не сильно, но оно изменит ситуацию. Это позволит нам, в лучшем случае, уменьшить давление на наши позиции по использованию авиационной техники", – сказал Грабский.

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В то же время многое будет зависеть от того, какое авиационное вооружение получит Украина в дополнение к истребителям. Грабский отметил, что 6-20 единиц F-16 – это капля в море, по сравнению с тем, что может использовать Россия. Однако у врага нет опыта комбинированного использования своих военно-космических сил, что является большим плюсом.

"Поэтому мы больше полагаемся именно на мастерство наших командиров, стойкость и обученность наших бойцов. И, конечно, на значительное усиление поставок боеприпасов", – пояснил Грабский.

Самолеты F-16 для Украины: это стоит знать

Высокопоставленные офицеры Главного управления разведки Минобороны рассказали изданию Politico, что самолеты F-16 не поступили вовремя.

"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году. Они не подойдут для 2024 года", – подчеркнул собеседник издания.

В то же время представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что две группы украинских пилотов уже непосредственно оттачивают свои навыки на современных истребителях F-16.

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