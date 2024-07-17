По словам депутата, во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

Глава фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 больше, чем подготовили пилотов.

Депутат в эфире национального телемарафона рассказал, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, он отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. По его словам, во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

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"Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место - уже не борта, а люди", - пояснил депутат.

Арахамия отметил, что украинская делегация в США пыталась "подвинуть очередь" из других стран с полигонов, где обучают пилотов.

"В этом вопросе продолжается работа на высшем политическом уровне, в частности, об этом не стесняется просить другие страны президент Владимир Зеленский" - добавил он.

Самолеты F-16 для Украины

Истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - сказал он.

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