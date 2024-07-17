По убеждению министра обороны Нидерландов, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

Истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно", - сказал он, пишет "Укринформ".

Министр отметил, что F-16 также является мишенью для России.

Видео дня

"Если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Поэтому это то, чем я не буду делиться", - пояснил Брекельманс.

Он рассказал, что украинские пилоты очень быстро учатся и делают удивительную работу.

"Также я не буду называть их точное количество, потому что это также ценная информация для России. Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая является достаточно сложной. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Поэтому это действительно что-то выдающееся", - заявил министр.

По его убеждению, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом. Брекельманс считает, что истребители важны для обороны и защиты.

"Я думаю, что на первом этапе противовоздушная оборона будет самым важным способом использования F-16. И, возможно, со временем их можно будет использовать и для других маневров. Но приоритет - противовоздушная оборона", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины - детали

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30. Страна хочет продать их Соединенным Штатам Америки, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на источники в греческой армии. Отмечается, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

Вас также могут заинтересовать новости: