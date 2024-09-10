Даже при условии объявления новой волны мобилизации, Россия вряд ли сможет долго продолжать боевые действия, заявил в эфире "24 Канала" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.
"Я не буду врать, что нам осталось 2-3 недели. Нам осталось и не 2-3 месяца. Возможно даже 2-3 года. Очень сомневаюсь, что больше. А 2,5 мы уже воюем. События этой осени имеют шанс стать переломными. Мы имеем шанс пересечь ту грань, после которой пусть нам придется доваивать еще год-полтора-два. Однако мы уже будем видеть, что это мы довоюем и добиваем", - сказал Дикий.
В частности, среди проблем России Дикий назвал недостаток различных видов вооружения. Так, по словам Дикого, танков и бронетехники в РФ осталось на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии - на еще меньший срок.
"Надо это держать в голове - то что сейчас у них на фронте еще кое-чего хватает, так это потому, что там в тылу уже выгребли последние склады. Да, на фронт все подвозят и подвозят. Однако подвозить дальше уже нечего, склады пустеют. В тех запасах, которые казались бездонными, там дно уже просвечивает. И нам важно это помнить. Это прогноз при условии, если мы будем все делать. Если мы еще усилим, а не наоборот ослабим после первого улучшения мобилизацию. Если мы не поведемся на эти пропагандистские вбросы. В армии нашей я абсолютно уверен. Если наш тыл не посыплется, не потечет - это мой прогноз", - добавил Дикий.
Он также прокомментировал информацию о передаче России баллистических ракет от Ирана: "Скорее всего западные разведки правы. Если пишут, что 200 поставили, исходим из того, что так и есть. Это крайне неприятно, но совершенно не фатально. Это не 200 ядерных ракет, это 200 ракет, которые имеют дальность действия 120 километров. То есть это даже меньше, чем у российских ракет из комплекса С-300. Правда, здесь боеголовка больше. Но да, это еще 200 болезненных ударов в пределах 70 километровой полосы вдоль фронта. Но напомню, что уже выстреляно по нам несколько тысяч ракет".
Российско-украинская война: другие важные новости
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