Дебаты о возможном перемирии усиливают напряженность в украинском обществе между теми, кто воюет, и теми, кто не воюет.

Опросы общественного мнения в Украине показывают, что поддержка переговоров с Россией стала расти после неудачного контрнаступления в прошлом году, хотя большинство украинцев по-прежнему говорят, что хотят продолжать борьбу за возвращение всех оккупированных Россией земель. Однако, как пишет The Wall Street Journal, одна ключевая группа населения по-прежнему негативно относится к любой сделке с Россией: военные.

"Согласно одному из недавних опросов, только 18% ветеранов и военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, считают, что Украина должна стремиться к прекращению войны путем переговоров, что является самым низким показателем среди всех демографических групп, участвовавших в исследовании. 15% солдат и ветеранов заявили, что присоединились бы к вооруженному протесту, если бы Киев подписал мирный договор, с которым они не согласны", - пишет издание.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий, отметил, что, хотя в обществе и накапливается усталость от войны, "никакой военной катастрофы не произошло".

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"Украина может отвоевать, по крайней мере, очень значительную часть территорий", - сказал он. "Я вижу огромную опасность в том, чтобы прекратить войну наобум".

Мирные переговоры с РФ - мнения гражданских и военных

Многие военные убеждены, что в случае заключения мирного договора Путин воспользуется перерывом в боевых действиях только для того, чтобы переоснастить российские вооруженные силы, а затем снова вторгнется в страну. Другие говорили, что жертвы погибших товарищей были бы напрасными, если бы Украина просто согласилась отдать территорию России.

Иван Панченко, 42-летний ветеран, заявил, что будет против любого плана, предусматривающего сдачу украинской территории.

"Россия нарушила десятки международных договоров за последние 30 лет - соглашение с ней ничего не стоит", - сказал он. "Если мы хотим мира, который продлится долго, нам нужно причинить им как можно больше боли".

В то же время, хотя опросы показывают, что широкая общественность по-прежнему скептически относится к сделкам с Путиным, многие - особенно молодежь - готовы даже на невыигрышные условия мира, чтобы остановить войну.

Алла Пронина из Запорожья говорит, что начала пересматривать возможность переговоров после прошлогоднего контрнаступления. Теперь, когда ее муж воюет, она готова отдать всю территорию, которую сейчас занимает Россия, в обмен на мир.

При этом, как отмечает Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, изменение общественного мнения даст президенту Владимиру Зеленскому возможность заключить какую-то сделку.

"Сам факт того, что люди, похоже, больше готовы к переговорам с Россией, - это большое изменение", - сказал Дубовик. Но он добавил, что любое прекращение огня связано со значительным политическим риском: "Многие украинцы, вероятно, воспримут его как плохую сделку".

Раскол в обществе углубляется

Многие солдаты, воюющие на востоке, говорят, что между теми, кто воюет, и жителями крупных городов страны, которые не обращают внимания на войну, образовался барьер.

"Правительство создало условия, при которых те, кто действительно мотивирован, не согласятся на соглашения, отдающие территорию. Но те, кто не воюет, будут принимать решения. Это болезненно", - говорит один из военных.

Мирные переговоры с Россией

Как писал УНИАН, президент Зеленский подтвердил, что Киев совместно с партнерами готовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны. Однако в России предупреждают, что не пойдут на предложенную Украиной формулу мира, поскольку она предусматривает восстановление международно признанных границ Украины.

Недавно Путин говорил, что переговоры должны базироваться на "мирном плане", проект которого был подготовлен весной 2022 года. Этот план предусматривает фактическую капитуляцию Украины.

На днях стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины. По информации La Repubblica, он предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

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