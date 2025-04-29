Цели выбираются в зависимости от наших возможностей и приоритетов врага.

Украина имеет список всех объектов оборонной промышленности на территории России, о чем ранее сообщал и глава ГУР Кирилл Буданов. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире на "Radio NV", рассказывая о том, как Украина выбирает цели для ударов по России.

"Мы ранжируем эти объекты по приоритетности. То есть по тому, насколько важные, критические и незаменимые вещи для москалей выпускают. И в соответствии с этим ранжированием с одной стороны, и с нашими техническими возможностями и погодными условиями с другой, мы и определяем, когда и на каком из этих объектов надо смотреть вверх. Мы очень хорошо знаем, кто это делает и по каким критериям. Это реально план, график. Это, можно сказать, производственный процесс", - рассказал Дикий.

Удары по РФ: важные новости

В начале апреля дроны Службы безопасности Украины поразили завод по производству взрывчатки "Промсинтез" в Самарской области России. По данным источников УНИАН, завод является одним из ведущих производителей промышленных взрывчатых веществ, таких как аммонал, аммонит и гранулит, не только в России, но и странах СНГ.

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В то же время в ночь на 28 апреля дроны атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

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