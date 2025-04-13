Начальник ГУР сообщил, откуда и какие ракеты запускали россияне.

Россия ударила по городу Сумы утром 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Очередное военное преступление России - удар баллистики по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался после богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы", - отметил он.

По его словам, уже известно, что этот преступный удар нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лески) и Курской (н.п. Леженьки) областей.

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"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник -от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты, - не ушел от возмездия", - добавил Буданов.

Россия атаковала Сумы 13 апреля - что известно

Напомним, как писал УНИАН, российские оккупанты 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам.

По состоянию на 14:10, известно, что погибли 32 человека, из них - 2 ребенка, Пострадали 84 человека, среди которых - 7 детей.

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