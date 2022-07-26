Одесская область сегодня была обстреляна из акватории Черного моря.
Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал на брифинге.
"Сегодня утром сначала нанесли удары самолеты Су-35 или Су-30 из акватории Черного моря",- отметил он. При этом добавил, что место базирования этих самолетов - аэродром Ахтубинск (Россия). "Около половины пятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х59. Вылетело 5 ракет - преимущественно Одесская область район Затоки и другие места",- рассказал Игнат.
Также отметил, что через пол часа из акватории Черного моря было нанесено еще 8 ракетных ударов. "В районе 5 часов утра - уже через пол часа, сразу 10 самолетов Ту22М3 – это дальние бомбардировщики - район их базирования это на севере от Украины аэродром Шайковка (Россия) - они перелетели в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли восемь ударов ракетами Х 22 М3",- сообщил он. По его словам, удары пришлись на Одесскую область , район Затоки, там, где находится всем известный мост".
Как сообщал УНИАН, утром 26 июля враг нанес ракетного удара по югу Украины, есть попадание в частные дома и портовую инфраструктуру.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по курортной Затоке. Он также показал последствия утренних ракетных ударов.