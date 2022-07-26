Для обстрела с российского аэродрома вылетело 10 бомбардировщиков.

Одесская область сегодня была обстреляна из акватории Черного моря.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал на брифинге.

"Сегодня утром сначала нанесли удары самолеты Су-35 или Су-30 из акватории Черного моря",- отметил он. При этом добавил, что место базирования этих самолетов - аэродром Ахтубинск (Россия). "Около половины пятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х59. Вылетело 5 ракет - преимущественно Одесская область район Затоки и другие места",- рассказал Игнат.

Также отметил, что через пол часа из акватории Черного моря было нанесено еще 8 ракетных ударов. "В районе 5 часов утра - уже через пол часа, сразу 10 самолетов Ту22М3 – это дальние бомбардировщики - район их базирования это на севере от Украины аэродром Шайковка (Россия) - они перелетели в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли восемь ударов ракетами Х 22 М3",- сообщил он. По его словам, удары пришлись на Одесскую область , район Затоки, там, где находится всем известный мост".

Как сообщал УНИАН, утром 26 июля враг нанес ракетного удара по югу Украины, есть попадание в частные дома и портовую инфраструктуру.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по курортной Затоке. Он также показал последствия утренних ракетных ударов.

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