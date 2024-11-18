Эксперт рассказал, сможет ли разрешение изменить ход боевых действий в Украине и как оно повлияет на ход возможных мирных переговоров с РФ.

Накануне ряд западных СМИ сообщили, что Байден предоставил Украине разрешение на использование западного дальнобойного оружия вглубь территории РФ. Эту тему активно обсуждали с момента поставки Киеву этого оружия. А особенно актуальной она стала весной, когда Россия начала операцию в Харьковской области, а Украина не могла уничтожать вражеское войско еще на подходе.

С тех пор Киев пытался убедить Вашингтон в необходимости предоставления такого разрешения. Сможет ли на этом этапе разрешение изменить ход боевых действий в Украине, удастся ли его отменить Трампу и как оно повлияет на ход возможных мирных переговоров с РФ, УНИАН спросил у военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана.

Роман, по данным СМИ, Украина получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия вглубь территории РФ. Сможет ли это сейчас глобально изменить ход войны?

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Чтобы говорить о возможных последствиях и результатах, нужно знать, о каких типах ракет, разрешенном радиусе и регионах использования идет речь. Ведь сейчас говорят о разных вариантах - это 100-мильные ATACMS или 300-километровые. Это только Курская область или вся территория России.

Если более конкретно, то в радиусе 300 километров - на которые способны бить американские ATACMS, есть 15-20 авиабаз, которые могли бы стать отличной целью. Но сейчас россияне уже перегнали большинство самолетов на этих аэродромах за 300-километровую линию. Да, часть осталась, в основном тактическая авиация - но их немного. Можно бить по ним, посечь аэродромно-техническое оборудование и вывести из строя эти авиабазы для того, чтобы россияне не могли оперативно перебрасывать свою авиацию.

В целом же, в радиусе 200-250 километров на территории России расположено 200-250 военных объектов. Это склады, системы, ремонтные базы, а также, что более важно - военно-промышленный комплекс России. Это все крупные военные объекты, а еще более 1000 маленьких - на них ATACMS жалко будет запускать. То есть целей много, работать есть по чему. Но вопрос возникает именно в количестве и секторов, по которым мы сможем работать. Ведь если будет ограничение по Курской области - смысла с этого будет немного, там всего пару десятков военных объектов.

Логично было бы дать Украине сначала возможность нанести удар этими ракетами, а уже потом объявлять о них - даже через СМИ. Вместо этого ситуация сложилась абсолютно обманчивой. Почему так?

Однозначно сказать, что мы получили это разрешение, мы сможем только тогда, когда увидим ракеты, летящие в сторону России. До сих пор такого еще не случилось. Вполне возможно, что это даже может быть определенный информационный вброс, чтобы Путин побежал договариваться. Такое уже было раньше - когда заявляли о передаче нам авиации и тому подобное.

Сейчас ситуация может быть аналогичная. Как только появилась информация о том, что мы получили это разрешение - Путин сразу же поехал в Кремль. Начал говорить с тем же Байденом, Салливаном или кем-то другим в США. То есть, пока эти ракеты еще не применили - он может попытаться отменить это разрешение, предложить что-то взамен.

Команда и близкие люди Трампа и критически отреагировали на это разрешение. Вполне логично, что они представляют мнение новоизбранного президента. Сможет ли Трамп отменить это решение, когда придет к власти?

Если мы успеем применить оружие по территории России, то дальше Трампу будет сложно ограничить это право. Ведь это уже произойдет и все его аргументы будут ни о чем.

Если он не захочет прибегать к своим старым аргументам и просто заблокирует это разрешение, то он напрямую примет участие в оккупации Украины, геноциде украинского народа. Вряд ли он на это пойдет. То есть фактически, эта "красная линия" уже была пройдена и даже действующие аргументы уже не смогут стать аргументами.

Сейчас есть много информации о том, что Украина и Россия могут заключить мирный договор. Об этом говорит и новоизбранный президент США. Может ли разрешение на применение дальнобойного оружия разрушить возможные существующие переговоры между Украиной РФ и партнерами?

Если говорить о мирных переговорах, то сейчас эту тему продвигают именно российские головы. Тема заморозки войны важна в первую очередь для России. Поскольку она захватит часть украинских территорий и заморозит их за собой.

Особенно это выгодно для россиян на юге, в районе сухопутного коридора в Крым. Для любой армии подобную территорию очень сложно удерживать. Как только у нас будет достаточно сил и средств - мы можем перерезать этот коридор, добраться до Крыма. Путин это прекрасно понимает. И россиянам нужны эти переговоры для безопасности этого сухопутного коридора и Крыма.

Поэтому после этого разрешения нам не выгодно начинать говорить о переговорах. Это разрешение не даст нам никаких гарантий. Но это даст возможность в будущем не ограничивать себя в использовании западного оружия. Ведь это разрешение в будущем даст нам неограниченный ресурс с точки зрения планирования наших действий.

США разрешили Украине бить ATACMS по России

17 ноября New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. По данным издания, которое сослалось на неназванных американских чиновников, президент США Джо Байден дал разрешение бить по территории РФ - в частности, по северокорейским войскам.

Как отмечало Bloomberg, такое решение должно помочь укрепить Украину до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы Киев мог подойти к возможным переговорам с РФ с более сильной позицией. При этом, по мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.

Это решение получило значительную положительную реакцию со стороны союзников Украины. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США о разрешении на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины. а глава европейской диплломатии Жозеп Боррель отмечал, что это решение должно было быть принято уже давно, ведь Украина должна иметь возможность применять переданное ей оружие не только для того, чтобы остановить "стрелу", но и для уничтожения "лучника".