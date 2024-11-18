Глава дипломатии ЕС считает, что Украине нужно было давно разрешить наносить удары вглубь РФ.

Украина должна иметь возможность бить дальнобойными ракетами по территории РФ. Такое мнение высказал высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

"Вы знаете мою позицию. Украина должна иметь возможность применять переданное ей оружие не только для того, чтобы остановить "стрелу", но и для уничтожения "лучника". Я продолжаю считать, что это должно быть сделано", - сказал он перед заседанием совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

По словам Борреля, сейчас самыми важными вопросами остаются война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Он отдельно упомянул и масштабный обстрел нашей страны, который произошел 17 ноября.

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"Эти два пункта сегодня будут очень важными на повестке дня. Главным образом потому, что Путин отвечает на любую попытку переговоров агрессивной атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности на электроснабжение. Это была самая сильная атака за последние месяцы с использованием большого количества дронов и атакой на связь или гражданскую инфраструктуру, в частности электроэнергетику, поэтому не похоже, что он готов к переговорам", - подчеркнул Боррель.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что еще в начале своей каденции говорил о том, что Европейскому союзу нужно научиться использовать язык силы. Он подчеркнул, что для этого европейским странам нужно объединиться:

"Чтобы использовать язык силы, вы должны быть объединены. Слишком много раз мы не были объединены, много раз дискуссии продолжались слишком долго. Вы не можете претендовать на геополитическую силу, если тратите на это дни, недели и месяцы. Договаривайтесь, чтобы действовать, поэтому мой последний призыв к коллегам - будьте более сплоченными".

Кроме того, Боррель раскритиковал лидеров стран ЕС за то, что они слишком долго принимали важные решения о помощи Украине. Он добавил, что украинский народ нуждается в поддержке.

"Принимайте решение, не ждите слишком долго. РФ не прекратит войну только потому, что вы об этом думаете. Каждый раз, когда мы принимали решение о поддержке Украины, это затягивалось. Каждый раз это были колебания - стоит это делать или не стоит? Работа продолжается, украинский народ нуждается в большей поддержке. Мы должны были оказать эту поддержку, прекратить дискуссии и начать действовать быстрее", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ - что известно

Напомним, что 17 ноября в The New York Times сообщили о том, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. Отмечается, что такое решение стало "ответом" на решение Кремля ввести в бой войска КНДР.

В BBC объяснили, как разрешение на дальнобойные удары по территории РФ может изменить войну в Украине. Они подчеркнули, что ракеты ATACMS могут стать средством защиты, позволяя атаковать российские объекты в глубоком тылу.

Кроме того, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что информация о том, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары по территории РФ могут нам навредить. Он считает, что благодаря этому враг может подготовиться к возможной атаке.

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