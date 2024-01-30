По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, вопросом мобилизации должно заниматься военное руководство, а не политики.

Если бы Верховная Рада одобрила изменения в законопроект о мобилизации, работа территориальных центров комплектования (ТЦК) могла бы претерпеть трансформацию, что отбросило бы все претензии к их работе. Об этом в интервью 24 каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, сейчас не изменены процедуры - работники ТЦК обязаны действовать согласно действующему законодательству, его приказам и требованиям. При этом это - в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии.

"У них есть процедура вручения повесток и они действуют согласно ей. Если есть необходимость это отменить, тогда это надо делать на законодательном уровне. Пока нет четких определений и правил что для общества, что для военных. Это уже можно было давно сделать, прописать порядки и придерживаться их", – подчеркнул Тимочко.

Он отметил, что если будут введены новые законы о проведении мобилизации, тогда многие спорные вопросы, в частности с работой ТЦК, исчезнут.

"Это вопрос, которым прежде всего должно заниматься военное руководство страны. Если это предлагают политики – лучше им побыть в стороне. Они вообще не понимают, как живет и как действует армия, как происходят ротационные работы, логистические работы. Это должны делать военные", - считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он отметил, что непринятие законопроекта о мобилизации возмущает общество и вызывает все больше негативных дискуссий.

"Мысль о том, что кто-то будет воевать за украинцев, является очень вредной, - в частности, показывает врагу неготовность людей к сопротивлению. Это, собственно говоря, и стало одним из мотивов полномасштабного вторжения – россияне были уверены, что с ними не будут бороться", - резюмировал Тимочко.

Закон о мобилизации - последние новости

Новый закон о мобилизации может быть принят не раньше марта. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, сейчас из плохих решений пытаются выбрать лучшее, которое может быть воспринято обществом, при этом "хороших решений уже не осталось".

Как известно, 11 января Верховная Рада вернула в Кабмин законопроект о мобилизации на доработку.

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