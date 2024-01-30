Нагорняк подчеркнул нардепы также должны своим примером показать, что мобилизуются все категории населения, и каких-то защищенных каст у нас нет.

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что воевать должны также пенсионеры-силовики, прокуроры, судьи и народные депутаты.

Об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф". Он подчеркнул, что родные военных, которые два года находятся на фронте, хотят понять, когда их близкие вернутся домой.

"Этих людей раздражает, что сосед, который живет рядом и является здоровым мужчиной, не идет на фронт. В то время как ее муж/брат/сын воюет, и конца этому не видно. Первое, что нужно решить этим законопроектом (о мобилизации - УНИАН), это вопрос демобилизации. Второе - собственно мобилизации. Сегодня мы уже не видим возле военкоматов очередей из мотивированных людей, которые готовы идти защищать Украину", - отметил Нагорняк.

По его мнению, люди должны увидеть, что защищать страну надо всем-от высших чиновников до сельских голов и поселковых депутатов.

"В том числе, речь о пенсионерах из числа силовиков, которые умеют обращаться с оружием и обычно рано уходили на пенсию. Прокуроры, судьи, народные депутаты", - заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что нардепы также должны своим примером показать, что эта мобилизация начинается не снизу, а сверху, что мобилизуются все категории населения, и каких-то защищенных каст у нас нет.

"Только в таком случае мобилизация может сработать. У людей есть безумный запрос на справедливость, и власть должна его обеспечить. Также есть другой важный момент - высокая финансовая мотивация для новобранцев, которые примут для себя решение добровольно идти в ТЦК и защищать Украину", - пояснил Нагорняк.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

Арахамия подчеркнул, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где не имеет достаточного обучения, в потом – на фронт.

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