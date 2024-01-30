По словам депутата, мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях.

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что новый закон о мобилизации может быть принят Верховной Радой не ранее марта.

"По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются выбрать лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось", - отметил депутат в интервью изданию "Телеграф".

Он подчеркнул, что ситуация на фронте сегодня еще как-то позволяет удерживать позиции теми людьми, которые есть в бригадах.

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"Но по опыту моего постоянного общения с военными могу констатировать, что в бригадах есть серьезный некомплект", - добавил Нагорняк.

Поэтому, по словам депутата, мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях.

Парламентарий также подчеркнул, что необходимо необходимо переступить этап укачивания людей, который был в начале вторжения и создал иллюзию быстрой победы.

"Люди начали думать, что победа уже близко и поэтому нет необходимости идти в армию. И это в то время, когда большое количество военных возвращается домой на щите и в каждом поселке и селе над кладбищами развевается огромное количество флагов. Конечно, ни у кого нет желания там оказаться. Это очень сложный процесс. По моему мнению, законопроект идет с большим опозданием, но его нужно принимать", - добавил парламентарий.

Отдельно он отметил, что нужно в обязательном порядке пересмотреть все документы, которые позволяют мужчинам получить отсрочку от мобилизации и были выданы после 24 февраля 2022 года.

"Ни для кого не секрет, что здесь нередко есть коррупционная составляющая, цифры открыты и гуляют в интернете", - сказал Нагорняк.

Нагорняк считает, что в новом законопроекте о мобилизации не будет нормы относительно официального "откупа" от мобилизации, то есть когда человек платит в бюджет определенную сумму и его не мобилизуют в войска.

Новый закон о мобилизации -главные новости

25 декабря 2023 г. Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В парламенте увидели в этом документе ряд недостатков и коррупционные риски. По результатам совещания с участием руководителей парламента и фракций законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку правительству. 11 января Кабмин отозвал свой законопроект.

В Министерстве обороны Украины заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации. Министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook подчеркнул, что воины ВСУ нуждаются в ротациях и отпусках, имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов.

Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time. По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

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