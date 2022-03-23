Конечная станция - Хойники, близ границы с Украиной.

Во вторник, 22 марта, в 21:40 отправился эшелон военной техники в сторону Калинкович в Беларуси.

Об этом сообщает сообщество железнодорожников в Беларуси.

Так, замечены пять единиц РСЗО "Град", больше 15 Уралов (тентовых) и боевая гусеничная техника без знаков отличия.

"Сборный поезд сейчас стоит по станции Калинковичи, сделают отцепку группы вагонов, и поезд с техникой и боеприпасами поедет дальше. Конечная станция - Хойники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

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