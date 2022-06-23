Эксперт отметил, что украинские военные быстро осваивают западное оружие.

Украинские военные быстро осваивают новое оружие и, получив его от западных партнеров, успешно уничтожают им оккупантов.

Об этом заявил в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В частности, по словам эксперта, военные показывают свое искусное использование дронов-камикадзе и это может снизить преимущество врага в вооружении.

Снегирев напомнил, что дроны-камикадзе будут переданы США Украине в рамках пакета военной помощи в количестве 700 единиц.

"Применение дронов-камикадже, это то, что позволит ВСУ снизить паритет тяжелой бронетехники, которая сейчас в пользу противника. На сегодня этот коэффициент 1:7, то есть значительное преимущество в технике и артиллерии", - пояснил Снегирев.

"На вооружении оккупанта остались более тысячи танков и другого тяжелого вооружения, то есть 1300 танков уже выведены из строя, в том числе и благодаря дронам-камикадзе. Есть также факты успешного использования, относительно критической инфраструктуры, в том числе и артиллерийских складов", - отметил эксперт.

Он добавил, что недавние уничтожения военных складов оккупантов в городах Красный Луч и Попасная, также стало возможным благодаря координатам от движения сопротивления.

Как сообщал УНИАН, 22 июня австрийский военный аналитик Том Купер рассказал, что с каждым днем события на фронте возле временно оккупированного россиянами Херсона становятся все интереснее. По его информации, в настоящее время украинские защитники пытаются вывести последних россин с Крестновки и Золотой Балки.

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