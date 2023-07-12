Эксперт отметил, что в то время как применение ракет минимизировано в первой половине июля, дроны-камикадзе используются стабильно.

В ночь на 12 июля Россия организовала очередной налёт дронов-камикадзе Shahed-136: по Украине было задействовано 15 дронов, из которых 11 было сбито.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что в свою очередь, ракет как не было, так и нет.

"С 1 по 12 июля РОВ задействовали по Украине 81 дрон-камикадзе. За тот же период в июне РОВ использовали 79 дронов. В свою очередь, в мае было применено 98 Shahed-136", - написал он.

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Эксперт отметил, что в то время как применение ракет минимизировано в первой половине июля, дроны-камикадзе используются стабильно.

"Что же до ракет, то их минимальное применение в ходе обстрелов в начале июля говорит не столько об отсутствии их как таковых или проблемах производства, сколько о накоплении БК. Особенно авиационных КР Х-101/555, отсутствие в ходе обстрелов которых отмечается с 24 июня. Это исключительно моё умозаключение, но как мне кажется, РОВ готовятся к августу, особенно ко Дню Независимости Украины. Так это или нет, увидим в ближайшие дни, но факт остаётся фактом - значительная пауза в применении ракет, при любых планах врага, говорит именно о накоплении", - добавил он.

Воздушные атаки РФ - детали

Ночью 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". В Черкасской области есть попадание в объект нежилой инфраструктуры, двое пострадавших.

Враг вывел в Черное море корабль "Адмирал Эссен", который имеет на борту много "Калибров". Суммарный залп "Калибров" - 12 единиц, а уровень ракетной угрозы - высокий.

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