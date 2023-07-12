Есть "прилет" в Черкасском районе.

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". В Черкасской области есть попадание в объект нежилой инфраструктуры, двое пострадавших.

Как сообщают в Командовании Воздушных сил Украины, за ночь оккупанты запустили 15 дронов-камикадзе, из которых 11 были уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

"К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", – информируют в ПС.

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Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что этой ночью из-за вражеской атаки воздушная тревога в области длилась более трех с половиной часов. В результате удара врага есть разрушения и пострадавшие.

"Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар – сейчас уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу", – сообщил Табурец.

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Сегодня ночью в ряде областей звучала воздушная тревога – российские оккупанты атаковали Украину, используя барражирующие боеприпасы типа "Shahed".

В Киеве воздушная тревога длилась более двух часов. Руководитель КМВА Сергей Попко отмечал, что все цели в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили силы ПВО. Сейчас информации о пострадавших или о разрушениях нет.

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