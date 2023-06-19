Участок по 0504 в районе "Самолётика" так и не был захвачен оккупантами и даже немного расширился.

Силы обороны Укарины возобновили движение одновременно в северо-западной и юго-западной локациях от Бахмута.

За прошедшее время украинским защитникам удалось закрепиться на ряде позиций и обеспечить полное покрытие артиллерией не только самого города, но и заезда в него, сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко.

По его словам, благодаря действиям по направлению Орехово-Васильевка - Берховка, а так же в районе Клещиивки, особенно южнее вдоль канала, под огневым контролем СОУ оказались не только 0513 и Парасковьевская развилка, но и заезд по 1302 через Бахмутское и 0504 через Покровское, что осложняет снабжение РОВ.

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"Сам же город сейчас как на ладони у наших артиллеристов и это позволяет не только равномерно перемалывать размещённую в Бахмуте группировку РОВ, но и совершать довольно дерзкие вылазки. Напомню, что участок по 0504 в районе "Самолётика" так и не был захвачен оккупантами и даже немного расширился. С учётом продолжающихся событий, не исключено, что кое-какие объекты решено было не столько брать штурмом в лоб, сколько обойти и закрыть в коробочку. Это прекрасно понимает и командование РОВ, но команду на бегство не даёт, тянут до последнего. Но, это уже их проблемы", - добавил Коваленко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты могли потерять контроль над частью Бахмута из-за давления украинской армии. Об этом сообщает таблоид BILD со ссылкой на документы Бундесвера, доступ к которым смогли получить журналисты.

На Таврическом направлении украинские защитники и защитницы за сутки ликвидировали еще более двух рот (в роте может быть от 80 до 200 человек) российских оккупантов и уничтожили почти 50 единиц их военной техники.

Украинские военные один за другим возвращают населенные пункты Запорожской области.

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