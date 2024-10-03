'Его пристрелили': друг Гиркина рассказал, как оккупанты добивают своих, чтобы 'не мешали'

Россиянин раскрыл кровавую практику оккупантов на поле боя на примере одного из случаев.

Соратник военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков признался, что российские оккупанты убивают своих же солдат, чтобы они им "не мешали".

Об одной из таких историй Полынков рассказал в своем Телеграм-канале "Солдатская правда". По его словам, это произошло с раненым оккупантом из "Шторма Z".

"...Я уже не говорю о тех случаях, когда их гибель (оккупантов - УНИАН) была не то чтобы бесполезной, а в принципе не нужной. Как, например, того бойца из "Шторма Z", который был ранен и своими криками и передвижениями демаскировал позицию и его пристрелили", - проговорился Полынков.

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"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружественный огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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