Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что ничего не боится, и будет общаться со всеми для отстаивания национальных интересов Украины.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал включение главаря так называемой "ДНР" манипуляцией российского пропагандистского телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что своей главной задачей считает доносить правду о ситуации на Донбассе не только гражданам Украины, но и гражданам РФ. "Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды", - сказал Кравчук.

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"Проблема не в том, с кем я говорю, а проблема в том, что я говорю. Я в своих выступлениях, выступая на российских телеканалах, на любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем на любые уступки", - отметил Кравчук.

Также глава украинской делегации в ТКГ заявил, что не общался с главарем российских боевиков Денисом Пушилиным в эфире российского пропагандистского телеканала, а задавал ему вопросы.

"Российские телеканалы делают соответствующие манипуляции. Они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я задавал сначала вопрос ведущему, который ставил перед Пушилиным. Объясните позицию, - говорю, - это же ваши подчиненные. Он сразу же переключился, и говорит, что дает возможность задать этот вопрос Пушилину", - сказал Кравчук.

Он пояснил, что в такой ситуации не мог сразу же отключиться от эфира, потому что потом российские СМИ стали бы говорить, что он "не имеет позиции и не имеет реальных полномочий, всего боится".

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"Поэтому я скажу: я никого не боюсь. Я уже в свое время испугался давно. Мне 87 лет, и я уже перепугался настолько, что сейчас для меня нет никакого страха, даже волка в лесу. Я буду общаться со всеми, буду общаться, отстаивая национальные стратегические интересы Украины", - подчеркнул Кравчук.

Как известно, 15 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался с главарем террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным в эфире российского пропагандистского телеканала.

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Автор: Виталий Саенко