Министр отметил, что он лично не участвует в таких пропагандистских мероприятиях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал общение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука с главарем боевиков на Донбассе в эфире российского пропагандистского телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком пресс-конференции в Киеве.

«Леонид Кравчук является первым президентом Украины, и он очень достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе. Недавно он представлял интересы Украины на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалось состояние выполнения Минских договоренностей, поэтому вопросов относительно его принципиальности и патриотизма его позиций быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украиной позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров», - заявил Кулеба.

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Министр отметил, что он лично не участвует в таких пропагандистских мероприятиях, но «сама фигура Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим».

Как известно, 15 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался с главарем террористической организации «ДНР» Денисом Пушилиным в эфире российского пропагандистского телеканала.

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Автор: Константин Гончаров