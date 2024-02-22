"Чича" подчеркнул, что сам никогда в жизни не поднимал трофей.

Командир штурмовой роты SA Company спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Kraken" "Чича" рассказал о штурмах. По его словам, неважно, с каким оружием идти в бой – если за ним правильно ухаживать, оно будет работать "как часы".

"В то же время лично мне больше нравится система АR, потому что она более приспособлена к специальным операциям и на нее можно поставить различные приборы, которые будут тебе помогать", – добавил он в интервью "Украинской правде".

Говоря о трофейном оружии, "Чича" подчеркнул, что сам никогда в жизни не поднимал трофей.

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"Зачем он мне нужен? Пострелять? Так у меня есть свой автомат. Единственное, что мы можем "трофеить" – наших противников, которых берем в плен", – пояснил он.

При этом командир штурмовой роты заметил, что 90 процентов оккупантов, когда попадают в плен, начинают рассказывать, что "только что попали сюда" и что "даже не стреляли".

"Это стандарт. Когда они узнают, куда попали (смеется), у них совсем исчезает настроение", – констатировал "Чича".

Война в Украине: это стоит знать

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский начал аудит Сил обороны. Во время проверки обнаружено тысячи военных, которые ни разу не участвовали в бою. Такую информацию озвучил нардеп Давид Арахамия. По его словам, эти бойцы уже проходят подготовку и будут направлены на усиление бригад на передовой.

Что касается ситуации на фронте, сейчас есть еще по меньшей мере одна горячая точка.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой сообщил, что речь идет о Марьинском направлении.

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