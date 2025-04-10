Противник направляет большое количество БПЛА сразу на какой-то из регионов.

Во время дроновых атак по Украине российские оккупанты меняют тактику из-за погодных условий и соответственно от своих задач. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сегодня ночью произошли террористические атаки россиян "шахедами", которые были применены одновременно с большим количеством дронов-имитаторов.

"Если несколько суток назад, количество было значительно меньше, то сегодня имеем 145 "шахедов" и дронов-имитаторов. Было сбито 85, еще полсотни локационное потеряны. Враг таким образом терроризирует наш народ, ежедневно атакуя этими "шахедами", - подчеркнул Игнат.

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Он добавил, что тактика применения врага меняется в соответствии с обстановкой и в соответствии с задачами, которые оккупанты хотят выполнить. Как пояснил Игнат, если они раньше применяли БПЛА больше вглубь территории Украины, то сейчас - в основном страдают прифронтовые территории - Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожье и тому подобное.

"Противник большое количество БПЛА направляет сразу на какой-то из регионов. Понятно, что может быть разная тактика применения по высотам. То есть, используя погодные условия - если есть облачность - погода, способствующая плохой видимости, противник будет использовать ее для нанесения ударов", - сказал военный.

Он добавил, что оккупанты наносят удары с предельно малых высот и также используют высоту более 2 км.

"Атакуется, допустим, регион, такой как Днепропетровщина. Перегружаются системы ПВО - понятно, что часто сбить большое количество БПЛА с большим процентом эффективности не удается. Однако Силы обороны делают максимум из того, что возможно, всеми имеющимися средствами", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что основным инструментом для уничтожения вражеских беспилотников остаются мобильные огневые группы Сил обороны Украины, а также системы РЭБ, которые подавляют сигнал БПЛА, заставляя не лететь на цель.

"Далее применяется авиация, зенитно-ракетные подразделения... Также по разведывательным беспилотникам и БПЛА ударного типа могут применяться дроны-перехватчики, которые сейчас приобретают эффективность... То есть, привлекаются все имеющиеся средства, в том числе - новейшие", - подчеркнул Игнат.

РФ атаковала дронами украинские города - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 10 апреля российская армия нанесла дроновой удар по украинским городам, в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, ранены более 10 гражданских, много разрушений. По данным Воздушных сил ВСУ, врагом было запущено 145 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. По состоянию на утро было подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Еще 49 беспилотников-имитаторов локально потеряно. В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

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