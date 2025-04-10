Повреждены жилые дома, сгорели авто.

Российская оккупационная армия в ночь на 10 апреля нанесла дроновой удар по украинским городам, в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненые и разрушения.

Обновлено. В результате ночной атаки РФ на столицу пострадали три человека. Один из них госпитализирован в больницу, двоим медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 145 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

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"49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина", - говорится в сообщении.

По данным Киевской городской военной администрации, воздушная тревога вечером 9 апреля и в ночь на 10 апреля продолжалась более 2 часов (с 23:34 до 01:37) из-за атаки БПЛА оккупантов, и с 07:01 до 07:26 - в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Во время ночной дроновой атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА, из которых 16 - уничтожены, остальные - потеряны или покинули воздушное пространство.

В результате атаки и падения обломков в Голосеевском районе города произошел пожар на территории складского помещения, в Дарницком районе - разрушение частного дома, повреждены окна домов рядом и авто.

"По имеющейся информации, пострадали две женщины. Им оказали медицинскую помощь, без госпитализации", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, ночью около 02:45 враг атаковал областной центр БПЛА типа Shahed 131/136. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива.

Чиновник обнародовал фото и видео, на которых можно увидеть масштабные разрушения, которые произошли в городе из-за ночной атаки. Сейчас работают коммунальные, оказывается помощь пострадавшим.

По данным региональном главка ГСЧС, жилой сектор и гаражный кооператив пострадали по одному из адресов - из-за падения обломков БПЛА во двор пятиэтажного дома возник пожар квартиры на первом этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м, повреждены другие квартиры, в помещениях взрывной волной выбиты двери и окна.

"Спасатели с помощью специнструмента открыли квартиру, где находилась маломобильная женщина. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины оказали ей первую помощь и транспортировали к близким родственникам", - рассказали в областном управлении ГСЧС.

По другим адресам пожарные также потушили пожары - двух легковых автомобилей площадью 12 кв. м, а также гаража -15 кв.м. Значительные повреждения получили другие гаражи.

В другом месте взрывной волной повреждены входные двери в частном жилом доме и в доме было заблокировано мать с тремя детьми. Чрезвычайники освободили семью.

В общем, из-за ночной атаки пострадали 10 человек, трое из них доставлены в больницы города с различными типами травм.

Помощь гражданам оказывали психологи ГСЧС, развернут пункт экстренной психологической помощи.

К ликвидации последствий привлекалось 47 спасателей, 9 единиц техники ГСЧС.

Городской голова Александр Сенкевич уточнил, что в Заводском районе Николаева зафиксировано прилеты, в результате которых возникли пожары. Всего повреждено 9 многоквартирных домов, 3 автомобиля, около 30 гаражей и одно административное здание.

"К сожалению, пострадали 10 человек - двое сейчас находятся в больнице, другие получили амбулаторную помощь", - рассказал Сенкевич.

Как писал УНИАН, 9 апреля российские оккупанты нанесли массированный дроновой удар по городу Днепр. Пострадали 15 человек, из них 8 - в больницах. Повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили, произошли разрушения на территории нескольких предприятий, повреждено административное здание, инфраструктура. Начато уголовное производство.

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