Март может стать март вторым рекордным месяцем по количеству атак "Шахедов". В то же время критического роста применения "Ланцетов" и FPV-дронов не наблюдается.

С начала месяца российские оккупанты применили по Украине 428 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых уничтожено – 357 дронов. Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, таким образом, март уже третьим по интенсивности месяцем применения оккупантами дронов-камикадзе после декабря (625) и сентября (504) прошлого года.

В то же время, указывает Коваленко, средний показатель применения оккупантами барражирующих боеприпасов "Ланцет" с начала марта не превышает 10 единиц в сутки.

"Применение FPV-дронов сохраняет с начала месяца средний показатель 150-200 в сутки, за исключением нескольких пиковых дней, когда суточный налёт составил более 250 дронов", - добавил Коваленко.

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Таким образом, отмечает он, март может стать, как минимум, вторым за всё время полномасштабной войны рекордным месяцем по количеству применяемых российскими оккупантами дронов-камикадзе Shahed-131/136. В то же время критического роста применения "Ланцетов" и FPV-дронов не наблюдается.

Последние дроновые атаки на Украину

В ночь на 23 марта российские оккупанты устроили массированную дроновую атаку. Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, враг запустил 34 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков - Курская область РФ и мыс Чауда оккупированного Крыма. Силы обороны уничтожили 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

22 марта во время массированной атаки оккупантов зафиксирована 151 воздушная цель: наши защитники уничтожили 55 "Шахедов" и 37 крылатых ракет.

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