Подразделения российской оккупационной армии имеют проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

На территории временно оккупированного Крыма российские захватчики встревоженно сообщают о повторной высадке украинского десанта, которая произошла в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, в радиоперехвате, добытом военными разведчиками Украины, российский оккупант рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерное.

"У кого есть квадрокоптеры - позволили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении - отбиваем", - отметил захватчик.

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В разведке констатировали, что подразделения российской оккупационной армии имеют проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

Украинские разведчики провели операцию в Крыму

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что цели были достигнуты, потерь среди личного состава нет.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - сказал Юсов.

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