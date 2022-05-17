В частности, украинские бойцы предотвратили быструю переброску около 20 тысяч российских военных на другие направления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что защитники Мариуполя не дали российским оккупантам создать условия для окружения подразделений Объединенных сил и захвата Запорожья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

Она подчеркнула, что украинские защитники Мариуполя полностью выполнили свою боевую задачу.

"Благодаря обороне, которые осуществляют защитники Мариуполя, была не допущена переброска противником группировки - около 20 тысяч личного состава. Противник не смог их перебросить на другие регионы, и таким образом противнику не удалось быстро захватить Запорожье, противнику не удалось создать условия для окружения Объединенных сил, и главное - что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонительных рубежей, формирования резерва и других очень важных действий военной операции", - подчеркнула Маляр.

Также она отметила, тема спасения защитников Мариуполя является чрезвычайно чувствительной.

"И это означает, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу", - сказала Маляр.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Сегодня, 17 мая, в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

Вас также могут заинтересовать новости: