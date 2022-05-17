Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что защитники Мариуполя не дали российским оккупантам создать условия для окружения подразделений Объединенных сил и захвата Запорожья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.
Она подчеркнула, что украинские защитники Мариуполя полностью выполнили свою боевую задачу.
"Благодаря обороне, которые осуществляют защитники Мариуполя, была не допущена переброска противником группировки - около 20 тысяч личного состава. Противник не смог их перебросить на другие регионы, и таким образом противнику не удалось быстро захватить Запорожье, противнику не удалось создать условия для окружения Объединенных сил, и главное - что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонительных рубежей, формирования резерва и других очень важных действий военной операции", - подчеркнула Маляр.
Также она отметила, тема спасения защитников Мариуполя является чрезвычайно чувствительной.
"И это означает, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может навредить этому процессу", - сказала Маляр.
Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.
Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".
Сегодня, 17 мая, в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.
По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.
Для возвращения их домой планируется обмен.