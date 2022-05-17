Заместитель министра обороны Украины надеется, что их удастся вернуть на подконтрольную территорию Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что другой формулы спасения украинских защитников Мариуполя, чем та, которая используется сейчас, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

По ее словам, главный вопрос сейчас – это операция по спасению украинских бойцов, которые защищают Мариуполь.

Она напомнила, что в рамках первого этапа операции 53 тяжелораненых украинских военных были эвакуированы в оккупированный Новоазовск, а 211 военных, которые находятся в удовлетворительном состоянии, были эвакуированы в оккупированную Еленовку.

"Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Так же мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может в этой ситуации. Это был единственный выход", - подчеркнула Маляр.

Она уточнила, что для дальнейшего возвращения украинских защитников Мариуполя необходима процедура обмена.

Также заместитель министра сказала, что украинской власти известно количество украинских военных, которые до сих пор остаются на заводе "Азовсталь".

"Мы понимаем объемы операции спасения, но это тоже чувствительная информация, и она не разглашается до завершения самой операции спасения", - сказала Маляр.

Она отметила, что некорректно делать предположения о том, каковы шансы спасти украинских военных оттуда.

"Это так же, как некорректно отвечать на вопрос, когда закончится война. Это процесс и в этом процессе очень много составляющих, которые фактически ежеминутно могут этот процесс изменить. Поэтому единственное, что тут можно сказать, что украинское государство делает все возможное и невозможное для того, чтобы спасти украинских военных. Мы гордимся ими, и они наши герои", - добавила Маляр.

По ее словам, все сценарии и предложения, которые звучали в публичном пространстве по спасению украинских военных, пытались использовать.

"Мы надеемся, что эта операция по спасению завершится хорошо", - подчеркнула Маляр.

Как сообщал УНИАН, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в оккупированном Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых бойца "Азова". Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Для возвращения их домой планируется обмен.

В Госдуме РФ готовят закон о запрете обмена украинских бойцов из отряда особого назначения "Азов", которых вывезли из Мариуполя.

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