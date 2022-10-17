Когда-то в документах ОБСЕ, в которых описывался вопрос агрессии против Украины, Беларусь вынесли за рамки. Однако есть факт обстрелов и места концентрации российских войск на территории Беларуси. Они могут быть легитимной целью для Украины. Хотя здесь стоит учитывать реакцию наших партнеров (часть из них до сих пор против ударов по РФ, не говоря о Беларуси).

Также следует разделять места концентрации российских войск и войск Беларуси. Например, аэродром Лунинец, расположенный в Брестской области Беларуси является местом где (в ближайшие недели) возможна концентрация российских войск. На территории аэродрома Зябровка уже 8 месяцев работает неофициальная "база" россиян. На этом аэродроме, кстати, уже произошло несколько "вспышек". Это можно воспринимать за легитимные цели.

Относительно других объектов, которые не контролируют российские военные, они могут быть легитимной целью только в случае непосредственного участия белорусских войск в агрессии против Украины. Кроме того, если говорить о том, почему ВСУ не отвечают на атаки с территории Беларуси, нужно учесть несколько факторов.

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Во-первых, подтвердить, действительно ли эти объекты привлечены к атакам против Украины.

Во-вторых, установить, есть ли достаточный боекомплект для поражения этих целей, а также насколько достаточны силы реагирования в случае масштабирования конфликта.

Если говорить о том, почему ВСУ не отвечают на атаки с территории Беларуси, нужно учесть несколько факторов

В-третьих, это самое главное, стоит взвесить политические последствия появления еще одного фронта в Украине. Ведь втягивание Беларуси в войну сегодня является целью, которую преследует президент РФ Владимир Путин. Должна ли Украина ему подыгрывать?

Ответы на эти три вопроса и формируют контрвозможности принятия решений.

Ситуация на территории Беларуси сейчас выглядит как попытка "игры мышцами" или игры на нервах украинцев. С одной стороны, Беларусь перебрасывает боекомплект, боеприпасы и военную технику в РФ (если бы готовилась атака из Беларуси, было бы логичнее оставить этот БК в стране). С другой стороны, в Сети уже полно фотографий того, кто и что прибывает из России в Беларусь – это легкая техника и грузовики, а также российские "мобики". Кроме того, в Беларуси, скорее всего, будет призыв собственных резервистов.

Однако, по моему мнению, все это рассчитано на другой сценарий, чем наступление на Украину. Через несколько недель, когда масса российских "мобиков" прибудет к Южному фронту, Беларусь объявит о проведении военных учений. Ведь России выгодно, чтобы Украина держала часть своих войск вблизи белорусско-украинской границы, а не в качестве оперативного резерва на фронте.

Ситуация на территории Беларуси сейчас выглядит как попытка "игры мышцами" или игры на нервах украинцев

Дело в том, что окружению Лукашенко понятно: атака на Украину – худший сценарий для них. Поэтому они активно будут пытаться "отползти" от России подальше. И для этого в Беларуси попытаются получить содействие "третьих" государств. В частности, активизировался трек сотрудничества с КНР. В случае подтверждения приглашения Лукашенко в Пекин в течение следующих недель, возможны определенные гарантии безопасности от Китая. Параллельно официальный Минск активизирует "турецкое направление" – в Астане прошли первые переговоры Лукашенко с Эрдоганом и уже есть предварительное приглашение в Анкару. Поэтому оба трека могут быть отыграны уже к Новому году.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего