Перехвачен разговор оккупанта / фото ua.depositphotos.com
Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры российских оккупантов.
В этот раз в сети появилась запись разговора солдата РФ, который рассказывал, что многие его сослуживцы отказываются воевать с Украиной. Мужчина, который был на другом конце провода, сказал отбирать у всех телефоны. Вероятно, это нужно для того, чтобы не понимали, что на самом деле происходит и не могли с кем-то поговорить.
"Телефоны у них собрать у всех, догола их раздевайте", - сказал один из оккупантов.