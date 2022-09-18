Украинские военные проводят активные контрнаступательные действия. До Нового года Украина может выйти на границы 1991 года.
Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телемарафона FreeДОМ
"По всей длине фронта, а это более тысячи километров, украинские войска проводят контрнаступательные действия, а также готовятся к прорывам и освобождению определенных территорий. Таким образом, уничтожение российской группировки на Правобережье произойдет в течении месяца-полтора, а свобождение Херсона – максимум через два месяца. В такие же сроки могут произойти каскадные разрывы фронта и обрушение Запорожского фронта. Российские войска не выдержат того вала огневой мощи, которая на них обрушится", - рассказал эксперт.
При этом он отметил, что дальше возможен выход на Донецкий фронт, а дальше в зависимости от поставленных задач – уход на Мелитополь или Мариуполь, или же в обе стороны.
"Очень перспективный и Луганский фронт. После выполнения по деоккупации и зачистке, полному переходу Харьковской области под юрисдикцию Украины, освободившиеся войска Украины будут работать по Луганскому направлению. Здесь также будет каскадное обрушение", - объяснил Свитан.
По его словам, в зависимости от сил, средств и поставленных задач до Нового года ВСУ смогут выйти на границы 1991 года.
Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.
В свою очередь начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат в плен на юге Украины.