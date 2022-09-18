Роман Свитан считает, что Херсон очистят от захватчиков примерно через два месяца.

Украинские военные проводят активные контрнаступательные действия. До Нового года Украина может выйти на границы 1991 года.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телемарафона FreeДОМ

"По всей длине фронта, а это более тысячи километров, украинские войска проводят контрнаступательные действия, а также готовятся к прорывам и освобождению определенных территорий. Таким образом, уничтожение российской группировки на Правобережье произойдет в течении месяца-полтора, а свобождение Херсона – максимум через два месяца. В такие же сроки могут произойти каскадные разрывы фронта и обрушение Запорожского фронта. Российские войска не выдержат того вала огневой мощи, которая на них обрушится", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что дальше возможен выход на Донецкий фронт, а дальше в зависимости от поставленных задач – уход на Мелитополь или Мариуполь, или же в обе стороны.

"Очень перспективный и Луганский фронт. После выполнения по деоккупации и зачистке, полному переходу Харьковской области под юрисдикцию Украины, освободившиеся войска Украины будут работать по Луганскому направлению. Здесь также будет каскадное обрушение", - объяснил Свитан.

По его словам, в зависимости от сил, средств и поставленных задач до Нового года ВСУ смогут выйти на границы 1991 года.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

В свою очередь начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат в плен на юге Украины.

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