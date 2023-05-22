Из-за конфликта Пригожина с военным командованием РФ "вагнеровцам" просто не дадут уйти из украинского города.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что несмотря на заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута 25 мая, "вагнеровцы" уйти не смогут. Им не дадут выйти из города из-за конфликта Пригожина с российским военным руководством.

"Мы проводим успешные контратаки, имеем успех, развиваем его на фалангах к северу и югу от Бахмута. Кстати, южный выступ уже срезан полностью у Бахмута. Там есть угроза окружения регулярной российской армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что уже есть угроза окружения Бахмута со стороны Вооруженных сил Украины. Здесь и кроется объяснение, почему Пригожин так спешит вывести остатки своей армии", – объяснил эксперт в своем эфире на YouTube.

Жданов убежден, что российский Генштаб и Минобороны РФ не позволят ЧВК "Вагнер" выйти из Бахмута. В частности, этого не допустит руководитель Генштаба Валерий Герасимов.

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"Из российского военного руководства никто не выпустит "вагнеровцев". Они там будут умирать до последнего. Их силы на исходе. Продвигаться дальше в частный сектор и в сторону промышленных объектов, которые мы контролируем, они не будут. У них вряд ли хватит сил на это. Усиливать их в самом Бахмуте российская армия особо не будет, ведь у Генштаба, у Герасимова возникли проблемы к северу и югу от Бахмута. Сейчас все силы и все резервы будут, скорее всего, брошены на оборону этого города", – подчеркнул он.

Выход "вагнеровцев" из Бахмута

20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут Донецкой области. Тогда он отметил, что "вагнеровцы" будут в городе до 25 мая, после чего выйдут.

Заявление "повара Путина" прокомментировал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" по сути была разбита на Бахмутском направлении.

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