На кадрах видно, что когда-то мирный город превратился в большую развалину. Признаки жизни в нем - редкость.

Американское издание The New York Times показало Бахмут с высоты. Беспилотник снял полностью разрушенный и растерзанный российскими снарядами город.

Жуткие кадры появились в Twitter NYT. Журналисты отмечают, что именно Бахмут стал эпицентом самой продолжительной и кровавой битвы войны в Украине.

Отмечается, что кадры сделаны 19 мая с помощью беспилотника. Дрон зафиксировал обожженные здания, разрушенные школы и покрытые вырвами парки, где когда-то был мирный город. Газета констатирует, что Бахмут уничтожен.

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"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, завоевывающие окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию русских из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне. Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – многие жизни и дома в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, по большей части превратились в пепел... в городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением", - отметило издание.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление - одно из самых горячих на фронте еще с лета прошлого года. Россия бросила туда величественные силы "Вагнера", чтобы захватить город-крепость. 20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут.

Тогда он отметил, что" вагнеровцы " будут в городе до 25 мая, после чего выйдут. Заявление "повара Путина" прокомментировал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" по сути было разбито на Бахмутском направлении.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что несмотря на заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе из Бахмута 25 мая, "вагнеровцы" уйти не смогут. Им не дадут выйти из города из-за конфликта Пригожина с российским военным руководством.

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