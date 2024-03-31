Глава ГУР опроверг слова эксперта Юлиана Рёпке.

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что Россия впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОДАБ-1500. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов опроверг эту информацию.

По его словам, оккупанты и раньше били этими авиабомбами.

"Я могу это (слова Репке о первом применении ОДАБ-1500 - УНИАН) прямо опровергнуть, потому что ОДАБ-1500 использовался уже не раз и на линии фронта, и когда был активная часть операции РДК и ЛСР – там также ОДАБ использовали", - заявил главный разведчик в эфире телемарафона.

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Буданов подчеркнул, что в этом нет ничего нового.

Россия ударила ОДАБ-1500 по Сумской области - что известно

28 марта военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что оккупанты впервые применили бомбы ОДАБ-1500 по Великой Писаревке. По его словам, это первое верифицированное применение настолько мощной бомбы по Сумской области.

30 марта эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке подтвердил применение россиянам этой тяжелой бомбы по населенному пункту на территории Украины. После удара такой бомбы в небо поднялось облако дыма высотой в 1 км. По его словам, это "новое дно в войне России против украинских городов".

Справка УНИАН. ОДАБ-1500 - это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до цели выпускает горючую смесь в виде аэрозоля и воспламеняет его – происходит объемный взрыв.

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