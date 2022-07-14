Очередная приятная новость пришла с восточного направления. Штурмовики из 80-й бригады, организовав четкое тактическое взаимодействие с другими подразделениями ВСУ и НГУ, уничтожили за день танковую роту россиян.
Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.
По информации, накануне, 13 июля, враг начал массированную атаку на украинские позиции. Однако наши защитники были к этому готовы и подготовили "горячий прием" оккупантам.
Как результат, четкие тактические взаимодействия привели к потерям:
9 российских танков (почти танковая рота),
- 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП),
- примерно 70 оккупантов.
В бригаде подчеркнули, что громили вражескую технику и пехоту подразделения ВСУ грамотно и слаженно. Разведка замечала и фиксировала цели, а затем их утилизировала артиллерия и штурмовые группы с помощью "Стугны" "Джавелинов", ПТУР "NLAW' и гранатометов РПГ-7, АТ-4.
Уничтожение такого количества техники захватчиков только за один день – это конечно не окончательная победа ВСУ, но существенный шаг к ее приближению – добавили наши защитники.
Что известно о потерях врага в Украине
С начала полномасштабной российской агрессии 24-го февраля наши защитники и защитницы ликвидировали примерно 37 870 оккупантов. За минувшие сутки уничтожено около 300 российских военных.
Как уже писал УНИАН, данные о погибших оккупантах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские воины в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.
Накануне сообщалось, что у Путина заканчиваются буряты, поэтому мобилизация добралась и до Москвы. Тем, кто изъявит желание воевать против Украины, обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.
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