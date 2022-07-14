За сутки украинские защитники уничтожили около 300 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июля ориентировочно составили около 37870 личного состава. Кроме того, враг потерял:
- танков – 1667 (+18),
- боевых бронированных машин – 3852 (+20),
- артиллерийских систем – 840 (+1),
- РСЗО – 247,
- средства ПВО – 109,
- самолетов – 219 (+2),
- вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
- крылатые ракеты – 155,
- корабли / катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16),
- специальная техника – 67.
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, как бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины на Бахмутском направлении.
А нацгвардейцы на Донбассе уничтожили передовые группы наблюдения россиян и их технику.
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