ВСУ продолжает уничтожать российских захватчиков / фото ua.depositphotos.com

За сутки украинские защитники уничтожили около 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июля ориентировочно составили около 37870 личного состава. Кроме того, враг потерял:

  • танков – 1667 (+18),
  • боевых бронированных машин – 3852 (+20),
  • артиллерийских систем – 840 (+1),
  • РСЗО – 247,
  • средства ПВО – 109,
  • самолетов – 219 (+2),
  • вертолетов – 188,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
  • крылатые ракеты – 155,
  • корабли / катера – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16),
  • специальная техника – 67.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – добавили в Генштабе.

Потери России на войне в Украине по состоянию на 14 июля / инфографика УНИАН

Напомним, ранее сообщалось, как бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины на Бахмутском направлении.

А нацгвардейцы на Донбассе уничтожили передовые группы наблюдения россиян и их технику.

Вас также могут заинтересовать новости: