Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

За сутки украинские защитники уничтожили около 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 июля ориентировочно составили около 37870 личного состава. Кроме того, враг потерял:

танков – 1667 (+18),

боевых бронированных машин – 3852 (+20),

артиллерийских систем – 840 (+1),

РСЗО – 247,

средства ПВО – 109,

самолетов – 219 (+2),

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатые ракеты – 155,

корабли / катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16),

специальная техника – 67.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, как бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины на Бахмутском направлении.

А нацгвардейцы на Донбассе уничтожили передовые группы наблюдения россиян и их технику.

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