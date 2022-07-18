Отмечается, что защитники отработали по противнику из "Стугны".

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз они отминусовали врагу два их танка вместе с экипажем.

Видео работы наших защитников опубликовали на ютуб-канал ДШВ ВС Украины.

На видео зафиксирована филигранная работа противотанкистов, которые ежедневно успешно превращают в металлолом боевые машины захватчиков - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что десантники ВСУ отработали по противнику из "Стугны".

Что известно о потерях врага на войне

За сутки украинские военные ликвидировали еще 150 оккупантов. "Демилитаризация" орков продолжается. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла 38 450 своих солдатиков.

Ранее в Командовании Воздушных Сил отчитались, что украинская авиация за прошедшие сутки уничтожила взводный опорный пункт и командно-наблюдательный пункт роты русских захватчиков. Также 17 июля российское командование недосчиталось трех десятков своих военных и два десятка единиц техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла по врагу более 1750 групповых авиаударов.

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