Всего с начала полномасштабного вторжения украинская авиация нанесла по врагу более 1750 групповых авиаударов.

Украинская авиация за прошедшие сутки уничтожила взводный опорный пункт и командно-наблюдательный пункт роты русских захватчиков.

Об этом сообщили в пресслужбе Командовании Воздушных Сил.

Также 17 июля российское командование недосчиталось трех десятков своих военных и два десятка единиц техники.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребительной авиации Воздушных Сил, продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет – подчеркнули в ВС ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла по врагу более 1750 групповых авиаударов.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что на нашей земле по состоянию на 18 июля ликвидировано около 38 450 противников. За сутки российское командование недосчиталось 150 своих вояк.

Также за сутки ликвидировано семь боевых бронированных машин противника, три вражеские артиллерийские системы, три средства противовоздушной обороны, семь транспортных средств, два беспилотники и две единицы специальной техники.

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