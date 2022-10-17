На освобожденных территориях Донецкой области обнаружено уже 43 места массовых захоронений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказала пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.
Как сообщила Гаврилко, на сегодняшний день на деоккупированных территориях Донецкой области обнаружено 43 места захоронений в Лимане.
"Например, известно о двух отдельных локациях с массовыми захоронениями гражданских и военных. Также полиция постоянно получает информацию от местных жителей о захоронениях во дворах и на огородах", - рассказала она.
Она добавила, что работа по эксгумации сейчас продолжается. На одном из мест массовых захоронений следователи-криминалисты уже эксгумировали 34 тела военнослужащих. На очереди работы по эксгумации тел мирных жителей.
Массовые захоронения на оккупированных территориях: что известно
Как сообщал УНИАН, в Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу. В братской могиле могут быть как военные, так и гражданские, точное количество которых еще не установлено.
В течение 4-10 октября в деоккупированном Лимане на одном из кладбищ следователи обнаружили около 110 траншей, среди которых могилы детей. В Святогорске правоохранители также эксгумировали тела 34 человек, часть из них - с признаками насильственной смерти.