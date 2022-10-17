Сейчас следователи эксгумировали уже 34 тела военнослужащих из одной из братских могил в Лимане.

На освобожденных территориях Донецкой области обнаружено уже 43 места массовых захоронений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказала пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

Как сообщила Гаврилко, на сегодняшний день на деоккупированных территориях Донецкой области обнаружено 43 места захоронений в Лимане.

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"Например, известно о двух отдельных локациях с массовыми захоронениями гражданских и военных. Также полиция постоянно получает информацию от местных жителей о захоронениях во дворах и на огородах", - рассказала она.

Она добавила, что работа по эксгумации сейчас продолжается. На одном из мест массовых захоронений следователи-криминалисты уже эксгумировали 34 тела военнослужащих. На очереди работы по эксгумации тел мирных жителей.

Массовые захоронения на оккупированных территориях: что известно

Как сообщал УНИАН, в Лимане обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу. В братской могиле могут быть как военные, так и гражданские, точное количество которых еще не установлено.

В течение 4-10 октября в деоккупированном Лимане на одном из кладбищ следователи обнаружили около 110 траншей, среди которых могилы детей. В Святогорске правоохранители также эксгумировали тела 34 человек, часть из них - с признаками насильственной смерти.

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