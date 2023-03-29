Он совершил 70 боевых вылетов во время полномасштабного вторжения.

Украинский опытный летчик Денис Кирилюк погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает пресс-служба 831 бригады тактической авиации в социальной сети Facebook. "Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи - штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк", - говорится в сообщении.

В частности, он был пилотом истребительной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

Видео дня

"В августе 2022 года Денис за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге был награжден орденом "За мужество" III степени", - отметили в пресс-службе.

Потери в украинской авиации - что известно

Как сообщал УНИАН, в мае стало известно, что в бою с захватчиками погиб бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации ВМСУ полковник Игорь Бедзай.

В августе стало известно, что в бою с российскими захватчиками погиб Антон Листопад - он был одним из лучших военных летчиков Украины.

В том же месяце сообщалось о гибели Героя Украины Александра Кукурбы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он погиб во время своего 100 боевого вылета.

В начале 2023 года сообщили о гибели командира авиационного звена авиационной эскадрильи Даниила Мурашко. Мужчина не смог безопасно катапультироваться, поскольку пытался отвести самолет от жилых зданий.

Вас также могут заинтересовать новости: