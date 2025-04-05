Такие специалисты будут помогать военным в решении различных вопросов.

В воинских частях, батальонах и госпиталях начали вводить должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью пресс-центру ведомства.

По его словам, такие специалисты будут помогать военным в различных вопросах, а также их родственникам и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - отметил Мельник.

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Чиновник добавил, что учебная программа включает в себя военное право и работу с военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу, для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", - подчеркнул бригадный генерал юстиции.

Изменения в ВСУ - последние новости

Ранее член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Минобороны разработало альтернативу демобилизации. По его словам, эта альтернатива заключается в том, что после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых в течение нескольких месяцев.

Также Минобороны сообщало, что компании из США могут работать в Украине для модернизации средств ПВО. Такое решение позволит быстрее начать использовать обновленное оружие.

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