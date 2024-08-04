Демобилизация из армии во время военного положения возможна, если для этого есть основания, прописанные в законодательстве.

Демобилизация в Украине ныне не проводится - новый закон о мобилизации не передусматривает такую возможность. Но военные могут уволиться из армии во время военного положения, если для этого есть определенные основания. Рассказываем, что это за основания и кто имеет право на демобилизацию по состоянию здоровья.

Увольнение с военной службы в августе 2024 - кто может уволиться из армии в военное время

Согласно статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" есть ряд оснований, при которых военные могут уволиться из армии во время военного положения:

если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья;

если есть обвинительный приговор суда, который вступает в законную силу и предусматривает наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

при освобождении из плена;

если сокращаются штаты или проводятся организационные мероприятия - в случае невозможности их использования на службе (для высшего офицерского состава);

если военнослужащий назначен (или избран) на должность или он пребывает в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

по семейным обстоятельствам.

Ранее УНИАН рассказывал, по каким семейным обстоятельствам возможна демобилизация 2024, а также в каких случаях можно уволиться с военной службы служащим-контрактникам.

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Демобилизация по состоянию здоровья

Что касается увольнения из армии по состоянию здоровья, то это возможно при одном из трех условий - их определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) после осмотра военнослужащего.

Поводом для увольнения могут быть такие заключения ВВК:

непригодность к военной службе с исключением с воинского учета;

временная непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности - если военнослужащий не выразил желания продолжать военную службу.

Если у военнослужащего была выявлена тяжелая болезнь, то ему назначают лечение с обследованием через установленное время, а сам он имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После того, как будет сделано дообследование, ВВК принимает решение - возвращать военнослужащего в армию или увольнять и исключать из воинского учета.

Напомним, что заболевания, которые могут стать основанием для увольнения из армии, прописаны в Расписании болезней приказа Министра обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №402.

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