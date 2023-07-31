Президент Украины Владимир Зеленский после взрывов заметил, что Крымский мост является законной целью для Украины, потому он должен быть "нейтрализован".

Боновые заграждения, которыми российские оккупанты пытаются оградить Крымский мост от новых атак морских дронов, существенно усложнят задачу украинским военным по выводу из строя этого объекта.

Вместе с тем, при правильном подходе, даже боновые заграждения могут быть прорваны, а сам мост или часть его – уничтожены, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Эти заграждения – чтобы не подошёл глиссер, чтобы не подошли наши беспилотники MAGURA V5, потому что сложно беспилотнику прорваться через боновое заграждение. Хотя если пара идёт, то паре можно – первый его взрывает, а второй уже проходит через взорванное заграждение. По идее, можно найти механизм, как эти боны проходить", - сказал он.

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Боновые заграждения возле Крымского моста

Именно при помощи надводных дронов была проведена вторая с начала полномасштабного российского вторжения атака на Крымский мост 17 июля. Тогда были разрушены два пролета автомобильной части моста, которую вывели из строя минимум до конца года. По сообщениям СМИ, это была специальная операция, проведённым совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами.

Президент Украины Владимир Зеленский после взрывов заметил, что Крымский мост является законной целью для Украины, потому он должен быть "нейтрализован".

В российских СМИ появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями, чтобы избежать новых попыток Украины уничтожить объект. Якобы эти конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяжённости.

Этими заграждениями оккупанты хотят защититься от надводных и подводных дронов, которые в последнее время всё активнее использует Украина.

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