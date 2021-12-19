По словам секретаря СНБО, "если будет война, это будет делом всех".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о секретном плане обороны Украины на случай вторжения России.

Как отметил Данилов в интервью "Апострофу", в соответствующем плане прописаны детальные действия каждой структуры:

"Более того, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности"

"Если раньше это были Генштаб, Вооруженные Силы – органы, которые относятся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие институты, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если, не дай Бог, будет война, это будет делом всех", – добавил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, больше не будет такого, что одни органы вовлечены, а другие лишь будут наблюдать:

Читайте такжеДанилов о возможном вторжении РФ в Украину: "мы понимаем, что находится в радиусе до 400 километров от нашей границы""Такое было раньше, когда Российская Федерация через своих ставленников в органах нашей власти, имела тотальное влияние на сектор нацбезопасности и обороны, когда у нас министр обороны, и даже не один, был гражданином России. И в СБУ то же самое. И что касается Службы безопасности, сейчас очень много ряженых генералов, которые считают себя патриотами, возглавляют политические партии, хотя в свое время, когда здесь была российская агентура, когда они руководили всем, они просто сидели и молчали. Патриотами надо быть постоянно".

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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Автор: Катерина Шварц