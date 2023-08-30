Секретарь СНБО видит признаки того, что идет подготовка почвы и ненавязчивое подталкивание украинцев к компромиссам и переговорам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов замечает, что эксперты, которые анализируют и комментируют ход украинского сопротивления, вынуждены опираться на старые знания, поэтому все оценки и прогнозы хода войны нужно воспринимать учитывая такое обстоятельство.

Об этом он написал в своей статьи для LB.ua, отметив, что к западным медиа существует особое доверие, и любая информация, которая публикуется в них об Украине и войне, вызывает особый резонанс и повышенный интерес.

"В последнее время почти сериально участились публикации о "медленном украинском контрнаступлении", "неправильном направлении удара", "распылении сил", "больших потерях техники", "нецелевом использовании средств" и многом другом - их подхватывают украинские СМИ и с особым удовольствием тиражируют российские информационные свалки", - отмечает секретарь СНБО.

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Данилов отметил, что подобные статьи выходят в авторитетных изданиях, подписанные известными журналистами и экспертами, имеют широкую огласку и "вполне очевидные последствия, которые вряд ли способствуют усилению морального духа и повышению национальной устойчивости любой страны в состоянии войны".

Он добавил, что учитывая появление определенной информационной тенденции, которая, возможно, в частности, имеет целью "подготовку почвы и ненавязчивое подталкивание украинцев к компромиссам и переговорам", кажется необходимым вооружиться рядом важных тезисов, о которых "предпочитают не писать и, тем более, широко не обсуждать на Западе и в мире".

Первая и основная, пишет секретарь СНБО, - это необходимость осознать, что Украина вынуждена действовать фактически на грани возможного, а именно вести полноценную конвенционную войну на европейском континенте против ядерной державы, при этом удерживая стратегическую инициативу.

"Легко ли это было представить до 24 февраля 2022 года? Отсюда все остальные производные: отсутствие опыта и некомплектность знаний - особенности, которые необходимо учитывать в анализе того, когда нас критикуют или дают советы", - отметил Данилов.

Так, подчеркнул он, необходимо помнить, что ни одно государство и ни один президент в мире до нападения России на Украину не сталкивался с прямой угрозой уничтожения целой нации со стороны страны, которая имеет первый по размеру ядерный арсенал и которая была страной-гарантом ее безопасности.

В то же время Украина вынуждена вести боевые действия и сопротивляться агрессору в условиях, когда вся страна находится в зоне потенциального поражения врага ракетным вооружением, а "таких обстоятельств еще не было в мировой практике".

Также Данилов отметил, что после 1945 года на европейском континенте не было опыта успешного управления и руководства Вооруженными силами численностью сотни тысяч военнослужащих в условиях полномасштабной конвенционной войны, но он есть у Сил обороны Украины. В то же время им противостоит подавляющая по численности и вооружению армия противника.

Секретарь СНБО также отметил, что последний раз планы обороны, наступления и контрнаступления в условиях полномасштабной войны на европейском континенте генеральные штабы разных стран разрабатывали в 30-40-х годах прошлого века.

Кроме того, ни разу за почти 80 лет полноценная линия фронта длиной в тысячи километров не пересекала Европу.

"Эксперты, которые анализируют и комментируют ход украинского сопротивления российской агрессии, вынуждены опираться на старые знания и не имеют обновленного теоретического багажа (он только формируется), проверенного практикой украинской войны. Поэтому все оценки и прогнозы хода войны нужно воспринимать учитывая такое обстоятельство", - подчеркнул Данилов.

Среди прочего, он отметил, что логистические вызовы, которые встали перед Украиной, едва ли не самые масштабные после окончания Второй мировой войны. В то же время Украина первая в XXI веке за революционно короткий промежуток времени создала комплексные операционные системы управления боем и управления войсками, проведя их практическое испытание в реальных условиях.

Контрнаступление Украины - последние новости и оценки

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление украинских войск происходит по утвержденному плану. По его словам, радикально ситуацию изменить может наличие у Вооруженных сил Украины современных истребителей. Речь идет о F-16.

А мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что российская оккупационная администрация временно захваченной части Запорожской области возвращает жителей прифронтовых населенных пунктов из "эвакуации", чтобы использовать их как живой щит во время контрнаступления украинской армии.

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