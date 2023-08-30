Противники используют в собственных целях жителей оккупированных территорий, отметил мелитопольский городской голова.

Российская оккупационная администрация временно захваченной части Запорожской области возвращает жителей прифронтовых населенных пунктов из "эвакуации", чтобы использовать их как живой щит во время контрнаступления украинской армии.

Захватчики в мае выселили жителей 18 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, чтобы якобы "защитить" от обстрелов, напомнил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, за более чем три месяца российские оккупанты разграбили дома местных, а в некоторые заселились сами.

"Теперь, когда линия фронта стала еще ближе к этим населенным пунктам, гауляйтер Балицкий (Евгений Балицкий - Ред.) решил вернуть жителей домой", - отметил мэр Мелитополя.

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По его мнению, это захватчики делают только для того, чтобы прикрываться гражданскими жителями как щитом и этим задерживать наступление украинских военных. "Рашисты никогда не думают о гражданских, а только используют их в своих целях", - подчеркнул Федоров.

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Как сообщал УНИАН, оккупационные "власти" города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины.

Как ранее сообщил Федоров, почти ежедневная "бавовна" и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока еще оккупированный Токмак "из прифронтового города во вполне фронтовой".

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