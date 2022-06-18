Данилов подчеркнул, что война закончится лишь тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крым.

Возможная остановка в войне с Россией должна быть поддержана обществом, иначе общество может пойти воевать без команды власти.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail

"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что война закончится лишь тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крым. Однако он отверг возможность договоренности о временном урегулировании, пишет издание.

По словам Данилова, самый быстрый способ прекратить войну - это предоставить Украине необходимое оружие, чтобы одержать победу над российской армией на поле боя.

Отвечая на вопрос, как долго продлится война – измеряется ли конфликт месяцами или годами – секретарь СНБО ответил, что это "вопрос, на который никто не может ответить". При этом он отметил, что война далека от завершения.

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает российскую армию слабой. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли... Они имеют преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", - пояснил Данилов.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжение России в Украину было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского.

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