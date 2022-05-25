Глава СНБО подчеркнул, что сегодня задачей наших войск, сектора обороны и безопасности является уничтожить до нуля мощь армии РФ, чтобы вопрос независимости Украины никогда не было на повестке дня в Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас Украина больше всего нуждается в военных самолетах.

Об этом он сказал в интервью программе "Вікна-новини".

"Единственное, чего у нас на сегодня не хватает - это самолетов. Потому что на сегодняшний день доминирование РФ в небе, к большому сожалению. Особенно с использованием стратегической авиации, которую мы передали после договора 1994 года. Это самолеты, которые в свое время были на патрулировании нашей страны, часть из них... Это конечно печально, но будем учиться с этих уроков", - сказал Данилов.

По его словам, враг "очень коварный и непростой".

"Да, наши войска дают отпор. Но войска РФ - вторая армия в мире и они на сегодняшний день являются мощными. Наша задача - эту мощность уничтожить до нуля, чтобы вопрос нашей независимости, существования нашего государства никогда не было на повестке дня в Российской Федерации", - подчеркнул глава СНБО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

23 мая состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

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