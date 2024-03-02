По словам секретаря СНБО, отсутствие побед на фронте будет углублять кризис в России.

2024 год станет "ключевым" для российского диктатора Владимира Путина. Сейчас Россия пытается "нанести нокаут", вбрасывая в войну максимум ресурсов.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook. По его словам, у Кремля "остается надежда нанести нокаут, заключив в него максимальную концентрацию имеющихся ресурсов и возможностей".

Если у оккупантов не будет успехов на фронте, общественное недовольство в РФ будет углубляться, поскольку нужно будет и в дальнейшем проводить мобилизацию и вкладывать средства в войну.

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"Понятно, что россияне в основном не против войны, они против "не победной" войны, а "победа" может только присниться лишь в не очень трезвых снах зиц-президента РФ Дмитрия Медведева. И, кстати, тенденцию увеличения тех, кто выступает за прекращение военных действий, фиксируют, как тренд, даже ручные социологи кремля. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство "глубинного народа" - в формуле прямо пропорциональной", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов добавил, если у России закончатся деньги на войну, то Кремль просто заберет сбережения своих граждан. По его мнению, "перечень самоубийственных шагов Путина" можно продолжать долго".

"В войне, развязанной Россией, победит тот, кто сохранит внутреннее единство и не сломается изнутри. Украина имеет мотивацию, цель, чувство праведной ненависти и понимание справедливости своей борьбы - то, что нас закаляет и объединяет! Что из этого перечня имеют россияне?", - написал Данилов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 82 боевых столкновения. На Купянском, Ореховском и Херсонском направлениях боев не было.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием.

Общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня примерно составляют 415 640 человек.

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